Arus Mudik 2026: Polda Jabar Siapkan Confra Flow hingga One Way di Tol Trans Jawa

jpnn.com, BANDUNG - Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat telah melakukan simulasi pengamanan dan rekayasa di Tol Trans Jawa menjelang arus mudik Lebaran 2026.

Rencana pengamanan juga telah disiapkan untuk rekayasa di sejumlah jalur arteri dan wilayah rawan kemacetan.

Direktur Ditlantas (Dirlantas) Polda Jabar Kombes Pol Raydian Kokrosono mengatakan, simulasi dilakukan bersama satlantas polres jajaran dan stakeholder terkait.

Kegiatan simulasi rekayasa ini dilakukan bersama bersama Kakorlantas.

"Di wilayah Polda Jawa Barat sendiri ada 6 sampai 7 Polres. Kami bentuk rayon 2 yang berkoordinasi, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk memberikan ataupun melaksanakan rekayasa lantas di Tol Trans Jawa," kata Raydian di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (5/3).

Raydian menuturkan, pihaknya telah menentukan jalur rekayasa lalu lintas yang akan dilakukan saat arus mudik.

Salah satunya di jalur Tol KM 46 yang direncanakan akan dilakukan contra flow hingga one way sepenggal.

"Di Polda Jawa Barat kami sudah siap. Dari mulai rekayasa lantas dari kilometer 47 sampai dengan 65 atau 70, dari mulai bangkitan bertahap sehingga kami siap melaksanakan contra flow sepenggal, one way nasional sepenggal sampai dengan dilaksanakan lajur 1, 2, sampai one way nasional sepenggal sampai Pejagan," jelasnya.