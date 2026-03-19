Arus Mudik 2026, Trafik Tol Trans Sumatera Melonjak Drastis hingga 78,35 Persen

Kamis, 19 Maret 2026 – 15:51 WIB
Arus Mudik 2026, Trafik Tol Trans Sumatera Melonjak Drastis hingga 78,35 Persen - JPNN.COM
Gerbang Tol Prabumulih. Foto: Dokumen Hutama Karya.

jpnn.com, PALEMBANG - Arus mudik di Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mulai menunjukkan grafik peningkatan yang signifikan.

PT Hutama Karya (Persero) melaporkan volume kendaraan yang melintasi jalur bebas hambatan ini melesat tajam dibandingkan hari-hari biasa pada 17 Maret 2026.

Pergerakan pemudik tahun ini tampak dimulai lebih awal, terutama pada ruas-rias strategis yang menghubungkan antarprovinsi dan akses menuju pusat ekonomi di Sumatra.

Baca Juga:

Berdasarkan catatan terkini, antusiasme masyarakat untuk pulang kampung lebih dini terlihat dari angka akumulasi trafik berikut ini:

- Total volume kendaraan: 153.823 unit (kumulatif seluruh ruas).

- Presentase kenaikan: 78,35 persen di atas rata-rata trafik normal.

Baca Juga:

Koridor penghubung utama dan jalur akses perkotaan menjadi area dengan kepadatan tertinggi.

"Kami mengimbau seluruh pengguna jalan untuk merencanakan perjalanan dengan baik, terutama bagi masyarakat yang mulai melakukan perjalanan mudik lebih awal," kata Plh. EVP Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya (Persero) Hamdani, Kamis (19/3).

Trafik Tol Trans Sumatera melonjak drastis hingga 78,35 persen pada arus mudik Lebaran 2026

BERITA TOL TRANS SUMATERA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
