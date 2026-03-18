JPNN.com - Nasional - Humaniora

Arus Mudik Lebaran 2026: Irjen Agus Bilang Pergerakan Masyarakat Lebih Merata, Tidak Menumpuk

Rabu, 18 Maret 2026 – 06:20 WIB
Situasi arus lalu lintas one way di Tol Semarang ABC. Ilustrasi FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Agus Suryonugroho turun langsung memantau pergerakan arus mudik Lebaran 2026 di Command Center KM 29, Tol Jakarta-Cikampek, Selasa (17/3).

Jenderal bintang dua itu ingin memastikan arus mudik Lebaran 2026 berjalan lancar dan aman seiring diterapkannya rekayasa lalu lintas one way sepenggal.

Dalam pantauan tersebut, hadir pula Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Dirut Jasa Marga Rivan A Purwantono, serta Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Aries Syahbudin.

Irjen Agus menyatakan bahwa sinergi antar-stakeholder terus diperkuat demi mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) selama masa mudik.

"Operasi Ketupat ini bukan hanya operasi di bidang lalu lintas. Kami menyiapkan pengamanan arus mudik dan balik, tetapi yang paling penting Polri hadir menjamin situasi aman, baik di momentum sosial maupun spiritual," kata Irjen Agus.

Terkait rekayasa lalu lintas, Korlantas resmi memberlakukan one way sepenggal tahap pertama per 17 Maret 2026. 

Skema ini dimulai dari KM 70 Cikampek Utama (Cikatama) hingga KM 263 Brebes Barat, Jawa Tengah. Langkah ini diambil setelah melihat adanya kepadatan di sejumlah titik krusial.

"Situasi arus lalu lintas saat ini dari Tol KM 29, 57, dan 70 cukup padat. Maka dari itu, kami melakukan sosialisasi dan penerapan one way sepenggal antara KM 70 sampai KM 263," jelasnya.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan pergerakan masyarakat di masa mudik Lebaran 2026 lebih merata.

TAGS   Arus Mudik Lebaran  arus mudik Lebaran 2026  Lebaran 2026  Kakorlantas  Arus Mudik 
