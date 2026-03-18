Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Arus Mudik Lebaran 2026: Korlantas Memulai One Way Nasional di KM 70-414 Siang Ini

Rabu, 18 Maret 2026 – 12:35 WIB
Arus Mudik Lebaran 2026: Korlantas Memulai One Way Nasional di KM 70-414 Siang Ini - JPNN.COM
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho di Mapolda Metro Jaya, Rabu (18/3). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi memulai rekayasa lalu lintas satu arah atau one way secara nasional untuk arus mudik Lebaran 2026.

Skema ini bakal diberlakukan mulai dari Kilometer (KM) 70 Tol Jakarta-Cikampek hingga KM 414 Tol Kalikangkung.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyatakan keputusan ini diambil setelah melakukan koordinasi dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Dirut Jasa Marga Rivan A Purwantono, serta atas izin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Hari ini rencananya, atas seizin Bapak Kapolri kami akan melakukan one way nasional arus mudik dari KM 70 hingga KM 414," kata Irjen Agus di Mapolda Metro Jaya, Rabu (18/3).

Adapun prosesi pelepasan atau flag off rekayasa lalu lintas ini dijadwalkan berlangsung tepat pada pukul 12.00 WIB di KM 70.

Sebelumnya, pihak kepolisian telah melakukan sosialisasi dan uji coba rekayasa berupa contraflow hingga one way sepenggal sejak kemarin siang.

"Kemarin jam 13.00 kami sudah sosialisasi manajemen rekayasa lalu lintas, mulai dari contraflow hingga one way sepenggal tahap pertama dari KM 70 sampai KM 263," jelasnya.

Jenderal bintang dua itu berharap dengan skema one way nasional ini, arus kendaraan baik di tol maupun arteri bisa terkelola dengan lebih baik.

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri resmi memulai rekayasa lalu lintas satu arah atau one way secara nasional untuk arus mudik Lebaran 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

arus mudik Lebaran 2026  Korlantas Polri  One Way Nasional  Tol Cikampek  Tol Kalikangkung 
BERITA ARUS MUDIK LEBARAN 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp