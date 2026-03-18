JPNN.com - Nasional - Humaniora

Arus Mudik Lebaran 2026, Penjualan Tiket Lebaran KAI Capai 3,48 Juta

Kamis, 19 Maret 2026 – 00:39 WIB
jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia mencatat penjualan tiket Angkutan Lebaran 2026 terus menunjukkan tren positif seiring meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Idulfitri.

Hingga 18 Maret 2026 pukul 10.00 WIB, tiket yang telah terjual mencapai 3.483.469 tiket atau 77,4 persen dari total 4.498.696 tempat duduk yang disediakan untuk perjalanan Kereta Api Jarak Jauh dan Kereta Api Lokal pada periode 11 Maret hingga 1 April 2026.

Dengan capaian tersebut, masih tersedia sekitar 1.015.227 tempat duduk yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan peningkatan penjualan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai memanfaatkan kereta api sebagai pilihan utama untuk mudik lebih awal.

“Tren perjalanan mudik dengan kereta api terus menguat sejak pertengahan Maret. Hal ini terlihat dari penjualan tiket yang meningkat secara bertahap, khususnya pada layanan kereta api jarak jauh yang menjadi pilihan masyarakat untuk perjalanan antarkota,” ujar Anne.

Pada layanan Kereta Api Jarak Jauh, penjualan tiket telah mencapai 3.141.282 tiket atau 87,9 persen dari total 3.571.760 tempat duduk yang disediakan.

“Artinya, masih tersedia sekitar 430.478 tempat duduk yang dapat dipesan masyarakat untuk perjalanan mudik maupun arus balik,” kata dia.

Sementara itu, pada layanan Kereta Api Lokal yang dikelola KAI, penjualan tiket tercatat 342.187 tiket atau 36,9 persen dari total 926.936 tempat duduk yang tersedia.

