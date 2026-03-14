Arus Mudik Lebaran 2026, Wakapolri: Tol Cikampek Hingga Ngawi Sangat Lancar

jpnn.com - JAKARTA - Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memastikan situasi arus mudik Lebaran 2026 dalam kondisi aman dan terkendali.

Hal ini disampaikan jenderal bintang tiga tersebut seusai melakukan pemantauan langsung melalui jalur udara, mulai dari Jakarta hingga ke Command Center KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/3).

"Pada hari ini saya bersama asisten pendamping berangkat dari Jakarta untuk memantau situasi dari udara, mulai dari Tol Jakarta sampai dengan KM 29 yang ada di Command Center," kata Komjen Dedi Prasetyo.

Mantan Kadiv Humas Polri ini menyebutkan bahwa arus lalu lintas yang keluar dari Jakarta menuju arah timur menunjukkan tren kelancaran yang sangat baik.

"Secara umum saya pantau dari udara, arus lalu lintas yang keluar Jakarta berjalan sangat lancar. Meskipun sudah ada peningkatan volume kendaraan. Namun, kategorinya masih sangat lancar," lanjutnya.

Tidak hanya di area Jawa Barat, Komjen Dedi memaparkan bahwa kelancaran arus mudik Lebaran 2026 juga terjadi di berbagai titik krusial di sepanjang Pulau Jawa.

"Tadi kita melihat pantauan di beberapa ruas tol sampai Cikampek, Cirebon, hingga perbatasan Jawa Tengah di Kalikangkung. Bahkan sampai masuk ke exit Jawa Timur di Ngawi, kondisinya sangat lancar," ungkapnya.

Dia juga menyebutkan kondisi serupa juga terlihat di jalur menuju Pelabuhan Merak.