Arus Mudik Lebaran Kian Meningkat, Jasamarga Tambah Jalur Contraflow di Tol Japek

jpnn.com, JAKARTA - Arus lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek (Japek) yang semakin pada H-2 Lebaran atau Kamis (19/3) siang.

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) pun melakukan penambahan lajur contraflow (lawan arus) di ruas jalan Tol Jakarta arah Cikampek tersebut.

VP Corporate Secretary & Legal JTT Ria Marlinda Paallo mengatakan pihaknya mendukung diskresi kepolisian dengan melakukan penyesuaian rekayasa lalu lintas berupa pelebaran lajur contraflow dari sebelumnya dua lajur menjadi tiga lajur.

Pelebaran lajur contraflow yang awalnya dua lajur menjadi tiga lajur itu diterapkan mulai dari KM 48 sampai KM 66 arah Cikampek ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek, pada Kamis siang pukul 12.21 WIB.

Menurutnya, rekayasa lalu lintas ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurai kepadatan kendaraan serta mendukung kelancaran arus mudik menuju wilayah timur Trans Jawa.

Dia mengatakan penyesuaian jumlah lajur contraflow tersebut dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di lapangan.

"Pelebaran contraflow menjadi tiga lajur ini merupakan bagian dari langkah antisipatif yang dilakukan bersama pihak kepolisian untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas menuju arah timur Trans Jawa, khususnya pada hari ini di mana terlihat peningkatan mobilitas masyarakat menjelang Lebaran," katanya dalam keterangannya di Karawang, Jawa Barat, Kamis.

JTT bersama Kepolisian dan pihak terkait terus melakukan pemantauan kondisi lalu lintas secara intensif serta menyiagakan petugas di lapangan guna memastikan rekayasa lalu lintas dapat berjalan dengan aman dan lancar.