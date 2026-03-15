JPNN.com - Nasional - Humaniora

Arus Mudik Lebaran: Lalu Lintas Tol Cipali Meningkat, Kendaraan Minibus Mendominasi

Minggu, 15 Maret 2026 – 13:20 WIB
Arus lalu lintas di jalan Tol Cipali. (ANTARA/Dedi Suwidiantoro)

jpnn.com - SUBANG - Arus mudik Lebaran 2026 melalui Top Cikopo-Palimanan (Cipali) terpantau mengalami peningkatan pada H-6 Idulfitri atau Minggu (15/3).

Sustainability Management & Corporate Communications Dept Head Astra Tol Cipali Ardam Rafif Trisilo dalam keterangannya di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Minggu (15/3), menyatakan sejak pukul 00.00 WIB hingga 09.00 WIB tercatat sekitar 24 ribu kendaraan melintasi ruas Tol Cipali dari arah Cikopo menuju Cirebon.

Volume lalu lintas tersebut meningkat 16,8 persen dibandingkan volume pada waktu yang sama di hari sebelumnya. Dari arah sebaliknya, terdapat sekitar 7 ribu kendaraan melintasi Cikopo menuju Jakarta.

Secara keseluruhan, Astra Tol Cipali mencatat volume lalu lintas di ruas Tol Cipali terpantau meningkat 8,1 persen dibandingkan volume pada jam yang sama kemarin.

Menurut dia, sebagai dukungan terhadap program pemerintah untuk menciptakan kelancaran arus lalu lintas pada periode mudik, diskon tarif tol 30 persen telah diberlakukan mulai Minggu pukul 00.00 WIB hingga Senin (16/3) pukul 24.00 WIB.

Diskon tarif berlaku bagi pengguna  tol yang melakukan perjalanan menerus dari Gerbang Tol Cikampek Utama menuju Gerbang Tol Kalikangkung (Semarang).

Ardam mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan momentum diskon tarif tol tersebut, guna merencanakan perjalanan mudik lebih awal.

Pengguna jalan juga diimbau untuk mengatur waktu perjalanan dengan baik serta beristirahat apabila merasa lelah atau mengantuk di rest area.

TAGS   Arus Mudik Lebaran  Tol Cipali  lalu lintas  Minibus  Arus Mudik 
