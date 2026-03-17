Arus Mudik Lebaran: Pengiriman Hewan Peliharaan Meningkat, KAI Logistik Imbau Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) mencatatkan peningkatan pengiriman hewan peliharaan melalui layanan ritel KALOG Express, memasuki periode puncak arus mudik Lebaran 2026.

Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat yang turut membawa atau mengirimkan hewan kesayangan ke kampung halaman selama momentum Ramadan hingga menjelang IdulFitri.

Manager Marketing & Sales Courier KAI Logistik, Ayi Suryandi menuturkan hingga minggu ketiga Ramadan, perusahaan telah berhasil mengirimkan sebanyak 10.874 hewan peliharaan.

Jumlah tersebut setara dengan rerata 518 hewan per hari atau meningkat sekitar 6% dibandingkan rerata harian normal yang berada di kisaran 487 hewan per hari.

Tren minat pengiriman hewan peliharaan melalui layanan KALOG Express juga semakin terlihat saat memasuki minggu kedua dan ketiga Ramadan.

“Seiring semakin dekatnya periode IdulFitri, KAI Logistik mencatat rerata pengiriman di minggu ketiga Ramadan mencapai sekitar 523 hewan peliharaan per hari, atau meningkat sekitar 7% dibandingkan rerata harian pada hari biasa, serta tumbuh sekitar 5% dibandingkan pada momen awal Ramadan," serunya.

Kondisi ini menunjukkan masyarakat mulai mempersiapkan perjalanan mudik sekaligus memastikan hewan peliharaan mereka dapat tetap bersama keluarga di kampung halaman atau tiba lebih dulu di kota tujuan.

Dari sisi rute pengiriman, sejumlah kota menjadi tujuan favorit pengiriman hewan peliharaan, di antaranya Yogyakarta, Bandung, Purwokerto, dan Jakarta.