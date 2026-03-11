Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Arus Petikemas IPC TPK Tumbuh 8,7% Pada Awal 2026

Rabu, 11 Maret 2026 – 21:05 WIB
IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat aktivitas logistik pada awal Ramadan menunjukkan tren positif di berbagai wilayah operasional. FOTO: dok IPC TPK

jpnn.com, JAKARTA - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) mencatat aktivitas logistik pada awal Ramadan menunjukkan tren positif di berbagai wilayah operasional.

Corporate Secretary IPC TPK, Pramestie Wulandary, mengatakan hingga Februari 2026, perusahaan mencatat arus petikemas sebesar 600.416 TEUs, meningkat 8,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara bulanan, kinerja arus petikemas pada Februari 2026 juga menunjukkan tren positif.

IPC TPK mencatat arus petikemas sebesar 300.525 TEUs, tumbuh 10,6 persen dibandingkan Februari 2025 yang mencapai 271.521 TEUs. 

"Capaian ini mencerminkan aktivitas logistik yang tetap terjaga di berbagai wilayah operasional perusahaan pada awal tahun," kata Pramestie.

IPC TPK terus melakukan penguatan operasional terminal untuk memastikan kelancaran arus petikemas, khususnya pada periode Ramadan dan menjelang libur Lebaran

"Kami juga mendukung kebijakan pembatasan operasional angkutan barang dengan melakukan penyesuaian pola operasional serta mengimbau pengguna jasa untuk mengatur kegiatan pengiriman dan pengambilan petikemas lebih awal," ujar Pramestie.

Menurutnya, IPC TPK terus melakukan optimalisasi fasilitas terminal serta peningkatan produktivitas peralatan bongkar muat di berbagai area operasional. 

IPC TPK  Pelindo  peti kemas  Lebaran  Ramadan  logistik 
