Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

ARVINDO dan GEBRAK Kuatkan Kampanye Larangan Vape untuk Usia di Bawah 21 Tahun

Selasa, 24 Februari 2026 – 18:02 WIB
ARVINDO dan GEBRAK Kuatkan Kampanye Larangan Vape untuk Usia di Bawah 21 Tahun - JPNN.COM
Vape beserta dengan liquid. Foto: dok Bea Cukai

jpnn.com - Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO) dan Gerakan Bebas Tar dan Asap Rokok (GEBRAK) menegaskan komitmennya bersama Pemerintah untuk mencegah siapa pun yang berusia di bawah 21 tahun mengakses rokok elektronik (vape) sebagai bagian dari perlindungan anak dan remaja. 

Kolaborasi ini diharapkan dapat menekan penyalahgunaan vape sekaligus memastikan pemanfaatannya secara bertanggung jawab.

Ketua Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO) Fachmi Kurnia, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh anggotanya untuk tidak melayani pembelian vape bagi usia di bawah 21 tahun.

Baca Juga:

“Kami sudah memberikan surat resmi untuk melarang toko vape menjual ke anak di bawah umur dan menghimbau agar terdapat tulisan 21+ di depan toko. Kami akan meminta tanda pengenal (KTP),” ujar Fachmi, dikutip Selasa (24/2).

Fachmi juga menekankan dalam setiap kampanye, pihaknya secara konsisten menyampaikan pesan produk tembakau alternatif memiliki risiko lebih rendah dan hanya digunakan bagi perokok dewasa yang kesulitan mengurangi kebiasaan merokok.

Terkait kebijakan, ARVINDO berharap pendekatan berbasis kajian ilmiah perlu mendapat ruang dalam proses perumusan kebijakan agar aturan yang dihasilkan berbasis bukti dan sesuai dengan tujuan pembuatannya. 

Baca Juga:

Sebagai asosiasi, ARVINDO berharap dapat menjadi bagian dari solusi termasuk berbagi peran dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

“Niat baik Kemenkes untuk menekan efek kesehatan dari rokok sudah dilakukan puluhan tahun. Karena itu, kami percaya Kemenkes perlu membuka ruang untuk pendekatan baru, yaitu harm reduction,” jelas Fachmi.

ARVINDO dan GEBRAK menegaskan komitmennya bersama Pemerintah untuk mencegah siapapun yang berusia di bawah 21 tahun mengakses vape

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   vape  Larangan vape  arvindo  Gebrak  21 tahun 
BERITA VAPE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp