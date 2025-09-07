Aryna Sabalenka Dapat Uang Rp 82 Miliar dari US Open 2025

Minggu, 07 September 2025 – 07:44 WIB

jpnn.com - NYC – Tunggal putri nomor satu dunia dari Belarusia Aryna Sabalenka menjuarai US Open 2025. Dia mempertahankan gelar yang diraih tahun lalu.

Pada laga final di Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, New York City, Minggu (7/9) dini hari WIB, Sabalenka mengalahkan petenis Amerika Amanda Anisimova 6-3, 7(7)-6(3).

Sabalenka memenangi US Open 2025 setelah gagal di Roland Garros 2025 dan Wimbledon 2025 -yang membuatnya kesal, marah, dan menjadi santapan media.

“Gila. Semua pelajaran berat itu sepadan untuk yang saya raih kali ini. Saya sulit untuk berkata-kata,” tutur perempuan berusia 27 tahun itu.

Wanita bertato harimau itu pun berhak atas hadiah uang USD 5 juta atau sekitar Rp 82 miliar.

Sabalenka menorehkan kemenangan ke-100 dalam pertandingan grand slam-nya, dan menambah total kemenangannya menjadi pada 56 tahun ini.

Aryna Sabalenka menjadi wanita pertama yang bisa back to back di US Open sejak terakhir Serena Williams pada 2014.

Kini Sabalenka telah mengoleksi empat grand slam, yakni Australian Open 2023, Australian 2024, US Open 2024, dan US Open 2025. (adk/jpnn/fs)