Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Tenis

Aryna Sabalenka Dapat Uang Rp 82 Miliar dari US Open 2025

Minggu, 07 September 2025 – 07:44 WIB
Aryna Sabalenka Dapat Uang Rp 82 Miliar dari US Open 2025 - JPNN.COM
Aryna Sabalenka dan trofi US Open. Foto: Timothy A Clary/AFP

jpnn.com - NYC – Tunggal putri nomor satu dunia dari Belarusia Aryna Sabalenka menjuarai US Open 2025. Dia mempertahankan gelar yang diraih tahun lalu.

Pada laga final di Arthur Ashe Stadium, Flushing Meadows, New York City, Minggu (7/9) dini hari WIB, Sabalenka mengalahkan petenis Amerika Amanda Anisimova 6-3, 7(7)-6(3).

Sabalenka memenangi US Open 2025 setelah gagal di Roland Garros 2025 dan Wimbledon 2025 -yang membuatnya kesal, marah, dan menjadi santapan media.

Baca Juga:

“Gila. Semua pelajaran berat itu sepadan untuk yang saya raih kali ini. Saya sulit untuk berkata-kata,” tutur perempuan berusia 27 tahun itu.

Wanita bertato harimau itu pun berhak atas hadiah uang USD 5 juta atau sekitar Rp 82 miliar.

Sabalenka menorehkan kemenangan ke-100 dalam pertandingan grand slam-nya, dan menambah total kemenangannya menjadi pada 56 tahun ini.

Baca Juga:

Aryna Sabalenka menjadi wanita pertama yang bisa back to back di US Open sejak terakhir Serena Williams pada 2014.

Kini Sabalenka telah mengoleksi empat grand slam, yakni Australian Open 2023, Australian 2024, US Open 2024, dan US Open 2025. (adk/jpnn/fs)

Aryna Sabalenka menjadi wanita pertama yang back to back di US Open sejak Serena Williams pada 2014.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   US Open 2025  Aryna Sabalenka  Amanda Anisimova  US Open  Grand Slam 
BERITA US OPEN 2025 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp