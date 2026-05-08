Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

AS Bakal Luncurkan Serangan Baru Jika Iran Tolak Kesepakatan

Jumat, 08 Mei 2026 – 08:05 WIB
AS Bakal Luncurkan Serangan Baru Jika Iran Tolak Kesepakatan - JPNN.COM
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Foto: ANTARA/Anadolu/pri

jpnn.com - WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam bakal melakukan serangan baru jika Iran menolak untuk segera menandatangi kesepakatan.

“Kami akan menjatuhkan mereka dengan cara yang jauh lebih keras dan lebih brutal di masa depan, jika mereka tidak segera menandatangani kesepakatan itu!" kata Trump di Truth Social.

Pada 28 Februari lalu, AS dan Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah sasaran di Iran, sehingga menyebabkan kerusakan dan korban jiwa di kalangan warga sipil.

Baca Juga:

Kemudian, pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan.

Perundingan di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa hasil.

Trump memperpanjang penghentian permusuhan untuk memberi Iran waktu mengajukan "proposal terpadu."

Baca Juga:

Selanjutnya, pada Minggu malam, Trump mengumumkan Proyek Freedom untuk membantu kapal-kapal yang terblokir di Selat Hormuz dan berupaya meninggalkannya.

Sementara itu, pada Selasa, Trump mengatakan bahwa dia memutuskan untuk menghentikan operasi tersebut untuk sementara waktu guna melihat apakah kesepakatan damai dengan Iran dapat tercapai. (antara/jpnn)

Presiden AS Donald Trump mengancam Iran. Dia bakal melancarkan serangan baru jika Iran menolak kesepakatan.

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Perang AS-Iran  Donald Trump  Amerika Serikat  Iran  serangan 
BERITA PERANG AS-IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp