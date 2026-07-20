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JPNN.com - Internasional

AS Bersiap Melakukan Serangan Militer Berskala Besar ke Iran

Senin, 20 Juli 2026 – 14:00 WIB
AS Bersiap Melakukan Serangan Militer Berskala Besar ke Iran - JPNN.COM
Bendera Amerika Serikat. Foto: Reuters

jpnn.com - WASHINGTON - Amerika Serikat dikabarkan tengah menyiapkan serangan lebih besar ke Iran. 

The Washington Post mengutip seorang pejabat AS, melaporkan bahwa Amerika Serikat sedang bersiap melakukan serangan militer berskala besar ke Iran, dengan meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah.

Menurut laporan Wall Street Journal, Minggu (19/7), AS sedang mengerahkan lagi pesawat tempur dan pesawat pengisi bahan bakar tambahan dari Eropa ke Timur Tengah.

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"AS sedang merencanakan perang yang lebih luas," kata seorang pejabat AS yang mengetahui diskusi internal pemerintahan Presiden AS Donald Trump.

Namun, kemampuan AS untuk melakukan aksi militer berskala besar itu dibatasi oleh menipisnya persediaan amunisi, demikian kata sumber surat kabar tersebut.

Sebelumnya, Komando Pusat AS (CENTCOM) melaporkan tewasnya dua tentara AS di Yordania. 

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Beberapa jenazah tak dikenal kemudian ditemukan di sana. Seorang tentara juga tewas di Irak akibat terkena serangan drone Iran.

AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman pada 18 Juni untuk mengakhiri konflik yang berlangsung sejak 28 Februari.

Amerika Serikat dikabarkan tengah bersiap melakukan serangan militer berskala besar ke Iran.

Sumber ANTARA

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TAGS   Iran  Amerika Serikat  Serangan Militer  serangan ke Iran  Perang AS-Iran  Timur Tengah  Selat Hormuz 
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