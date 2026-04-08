AS-Iran Gencatan Senjata, Harga Minyak Dunia Turun Drastis

Rabu, 08 April 2026 – 12:16 WIB
AS-Iran Gencatan Senjata, Harga Minyak Dunia Turun Drastis
Ilustrasi kapal tanker melintas di Selat Hormuz, Iran. Foto: ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com - MOSKOW - Amerika Serikat (AS) dan Iran menyepakati gencatan senjata, sejak perang dimulai 28 Februari 2026 yang melibatkan Israel.

Gencatan senjata itu akan berlangsung dari kedua pihak selama dua pekan.

Presiden AS Donald Trump juga mengatakan bahwa Selat Hormuz akan segera dibuka.

Harga minyak dunia turun drastis sebesar 13-17 persen menyusul pengumuman gencatan senjata antara ASt dan Iran, menurut data perdagangan Rabu pagi.

Pada Selasa (7/4) malam, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa ia telah menyetujui gencatan senjata bilateral selama dua pekan dengan Iran.

Pemimpin AS tersebut mencatat bahwa Iran juga telah sepakat untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz.

Pada pukul 00:17, harga minyak mentah Brent berjangka Juni turun 12,6 persen dari penutupan sebelumnya menjadi 91,92 dolar AS (sekitar Rp1,56 juta) per barel.

Ini menandai pertama kalinya sejak 23 Maret Brent jatuh di bawah 92 dolar AS.

Harga minyak dunia langsung turun drastis setelah AS dan Iran menyepakati gencatan senjata selama 2 pekan.

Sumber Sputnik

Harga Minyak Dunia  Gencatan senjata  Amerika Serikat  Iran  Selat Hormuz  Donald Trump 
