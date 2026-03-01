Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Global

AS-Israel Serang Iran, Prabowo Diminta Berani Menegur Trump dan Netanyahu

Minggu, 01 Maret 2026 – 14:15 WIB
AS-Israel Serang Iran, Prabowo Diminta Berani Menegur Trump dan Netanyahu - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto soal serangan AS-Israel ke Iran. Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2010 Din Syamsuddin menilai serangan Amerika Serikat (AS)-Israel ke Iran bentuk intervensi terhadap kedaulatan negara.

"Tidak dapat dibenarkan, melanggar hukum internasional, dan merupakan bentuk terorisme nyata," kata Din melalui layanan pesan, Minggu (1/3).

Dia mengatakan konflik AS-Israel dengan Iran potensial menyulut perang regional, bahkan global dan memporak-porandakan dunia Islam.

Baca Juga:

Din berharap negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bisa menunjukan solidaritas menyikapi serangan AS-Israel ke Iran.

"Negara-Negara anggota OKI saatnya untuk menunjukkan solidaritas terhadap sesama anggota dengan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan menentang segala bentuk serangan atas kedaulatan negara Islam," kata Ketua Komite Pengarah Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) itu.

Termasuk, kata Din, Indonesia sesuai amanat konstitusi bisa menerapkan politik bebas aktif menyikapi konflik Iran dengan AS-Israel. 

Baca Juga:

Misalnya, lanjut dia, Presiden RI Prabowo Subianto bisa menegur Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk tidak mengobarkan perang.

"Presiden Prabowo dituntut keberaniannya untuk menegur Presiden AS Donald Trump dan PM Netanyahu, agar tidak bermain api mengobarkan perang, karena akan tersulut ke muka sendiri," kata Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Jakarta itu.

Ketua Umum PP Muhammadiyah 2005-2010 Din Syamsuddin meminta Presiden Prabowo Subianto berani menegur Donald Trump dan Netanyahu atas serangan AS-Israel ke Iran

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AS-Israel serang Iran  Donald Trump  Benjamin Netanyahu  Muhammadiyah  OKI 
BERITA AS-ISRAEL SERANG IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp