AS-Israel Serang Tehran, Trump Serukan Rakyat Iran Bersiap Ganti Pemerintahan

jpnn.com, WASHINGTON DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan bahwa tentara negaranya ikut ambil bagian dalam serangan Israel yang menyasar wilayah Iran, Sabtu (28/2/2026).

Menurut Trump, serangan itu demi meruntuhkan rezim penguasa Republik Islam Iran yang menjadi ancaman bagi kepentingan AS.

“Tujuan kami ialah mempertahankan rakyat Amerika dengan menghilangkan ancaman langsung dari rezim Iran,” ujar Trump melalui unggahan video di Truth Social.

Presiden ke-45 dan ke-47 AS itu berkoar bahwa ambisi Iran akan senjata nuklir harus dipupus.

“Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir,” ucapnya.

Serangan gabungan AS dan Israel terhadap Iran itu menyasar sejumlah kota, antara lain, Tehran, Qom, Isfahan, Kermanshah, dan Karaj.

Serangan tersebut juga menyasar markas intelijen Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) sehingga menimbulkan ledakan besar di Tehran.

Trump pun mendesak militer Iran segera meletakkan senjata. Presiden dari Partai Republik itu menyerukan kepada rakyat Iran untuk bersiap-siap membentuk pemerintahan baru.