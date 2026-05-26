AS Melancarkan Serangan ke Iran Selatan, Lokasi Peluncuran Rudal & Kapal Jadi Sasaran

Selasa, 26 Mei 2026 – 09:15 WIB
Ilustrasi konflik Amerika Serikat dan Iran. /ANTARA/Anadolu/py. (Anadolu)

jpnn.com - WASHINGTON - Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran selatan.

AS menyatakan serangan yang dilancarkan di Iran selatan itu “untuk membela diri”.

Serangan itu menargetkan peluncur rudal dan kapal yang diduga memasang ranjau laut.

“Pasukan AS melakukan serangan pertahanan diri di Iran selatan hari ini untuk melindungi personel kami dari ancaman pasukan Iran,” kata Juru Bicara Komando Pusat AS (CENTCOM) Kapten Tim Hawkins kepada Fox News, Senin (25/5).

Menurut Hawkis, target serangan tersebut mencakup lokasi peluncuran rudal dan kapal Iran yang disebut tengah berupaya menempatkan ranjau.

“Komando Pusat AS terus melindungi pasukan kami sambil tetap menahan diri selama gencatan senjata berlangsung,” ujar Hawkins.

CENTCOM belum segera menanggapi permintaan konfirmasi lebih lanjut terkait pernyataan tersebut.

Hawkins juga tidak memberikan perincian tambahan mengenai lokasi maupun skala serangan yang dilakukan pasukan AS.

AS serang Iran selatan. Serangan itu menargetkan peluncur rudal dan kapal yang diduga memasang ranjau laut.

Sumber ANTARA

