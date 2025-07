AS Memperoleh Akses Penuh ke Pasar Indonesia, Kita Dapat Apa?

jpnn.com - WASHINGTON - Indonesia akan membelanjakan uangnya untuk membeli energi Amerika Serikat senilai USD 15 miliar (sekitar Rp244 triliun), lalu produk pertanian AS senilai USD 4,5 miliar (sekiar Rp 73,1 triliun), dan 50 jet Boeing.

Presiden AS Donald Trump mengungkap hal itu pada Selasa (15/7) waktu di jamnya Paman Sam.

Pembelian-pembelian tersebut merupakan bagian dari kesepakatan perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat.

Trump mengatakan dia telah mencapai "kesepakatan besar" terkait perdagangan dengan Indonesia setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dia lantas mengatakan bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, AS akan memperoleh "akses penuh" ke pasar Indonesia dan mengenakan tarif sebesar 19 persen untuk barang-barang Indonesia.

"Saya menyelesaikan sebuah kesepakatan penting dengan Republik Indonesia setelah berbicara dengan presiden yang sangat saya hormati, Prabowo Subianto," tulis Trump di akun Truth Social.

"Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Indonesia berkomitmen untuk membeli energi AS senilai 15 miliar dolar AS, produk pertanian AS senilai 4,5 miliar dolar AS dan 50 pesawat Boeing, banyak di antaranya adalah jenis 777," tulis Trump.

“Kesepakatan penting ini membuka seluruh pasar Indonesia kepada Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam sejarah,” imbuh Trump. (antara/jpnn)