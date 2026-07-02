AS Menang, Tempat di 16 Besar Piala Dunia 2026 Tersisa 6

jpnn.com - SAN FRANCISCO BAY AREA - Amerika Serikat tak mau kalah dengan Kanada dan Meksiko, tuan rumah Piala Dunia 2026 yang lulus ke 16 Besar.

Menghadapi Bosnia and Herzegovina pada 32 Besar di San Francisco Bay Area Stadium, Kamis (2/7) pagi WIB, AS menang 2-0 meski harus mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain.

Penyerang AS Folarin Balogun menyumbang satu dari dua gol itu, tetapi harus mandi lebih cepat lantaran melanggar dengan keras pemain Bosnia and Herzegovina.

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AS mempertahankan keunggulan hingga laga yang dipimpin wasit dari Brasil Raphael Claus itu rampung.

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Di 16 Besar, AS akan menjumpai Belgia yang bersusah payah menyingkirkan Senegal di 32 Besar.

Tempat di 16 Besar pun tersisa enam yang diperebutkan oleh Spanyol, Austria, Portugal, Kroasia, Swiss, Aljazair, Australia, Mesir, Argentina, Tanjung Verde, Kolombia, dan Ghana. (fifa/jpnn)

Jadwal Sisa 32 Besar dan Bagan Babak Gugur Piala Dunia 2026

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