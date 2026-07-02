Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

AS Menang, Tempat di 16 Besar Piala Dunia 2026 Tersisa 6

Kamis, 02 Juli 2026 – 09:22 WIB
AS Menang, Tempat di 16 Besar Piala Dunia 2026 Tersisa 6 - JPNN.COM
Penyerang Amerika Serikat Folarin Balogun (20) menyumbang satu dari dua gol timnya ke gawang Bosnia and Herzegovina di 32 Besar Piala Dunia 2026. Foto: Eakin Howard/AP Photo

jpnn.com - SAN FRANCISCO BAY AREA - Amerika Serikat tak mau kalah dengan Kanada dan Meksiko, tuan rumah Piala Dunia 2026 yang lulus ke 16 Besar.

Menghadapi Bosnia and Herzegovina pada 32 Besar di San Francisco Bay Area Stadium, Kamis (2/7) pagi WIB, AS menang 2-0 meski harus mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain.

Penyerang AS Folarin Balogun menyumbang satu dari dua gol itu, tetapi harus mandi lebih cepat lantaran melanggar dengan keras pemain Bosnia and Herzegovina.

Baca Juga:

AS mempertahankan keunggulan hingga laga yang dipimpin wasit dari Brasil Raphael Claus itu rampung.

AS Menang, Tempat di 16 Besar Piala Dunia 2026 Tersisa 6fifa

Di 16 Besar, AS akan menjumpai Belgia yang bersusah payah menyingkirkan Senegal di 32 Besar.

Baca Juga:

Tempat di 16 Besar pun tersisa enam yang diperebutkan oleh Spanyol, Austria, Portugal, Kroasia, Swiss, Aljazair, Australia, Mesir, Argentina, Tanjung Verde, Kolombia, dan Ghana. (fifa/jpnn)

Jadwal Sisa 32 Besar dan Bagan Babak Gugur Piala Dunia 2026
AS Menang, Tempat di 16 Besar Piala Dunia 2026 Tersisa 6 AS Menang, Tempat di 16 Besar Piala Dunia 2026 Tersisa 6fifa

Babak 32 Besar Piala Dunia 2026 menyisakan enam pertandingan lagi. Cek jadwalnya di sini.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   16 Besar Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  as  Amerika Serikat 
BERITA 16 BESAR PIALA DUNIA 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp