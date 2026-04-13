Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional

AS Mulai Memblokade Akses Maritim Iran Hari Ini

Senin, 13 April 2026 – 09:42 WIB
Ilustrasi kapal tanker melintas di Selat Hormuz, Iran. /ANTARA/Anadolu/py. (Anadolu)

jpnn.com - NEW YORK - Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) bersumpah bahwa mereka akan memblokade semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran.

Aksi blokade mulai dilakukan pada Senin pukul 14.00 GMT atau pukul 21.00 WIB.

"Pasukan Komando Pusat AS (CENTCOM) akan mulai menerapkan blokade semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran pada 13 April, pukul 10.00 pagi ET (14.00 GMT), sesuai dengan proklamasi Presiden (Donald Trump)," kata komando tersebut dalam sebuah pernyataan.

CENTCOM menegaskan bahwa blokade tersebut akan diberlakukan secara menyeluruh terhadap kapal-kapal dari semua negara yang masuk atau keluar dari pelabuhan dan daerah pesisir Iran.

Termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman.

"Pasukan CENTCOM tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dengan rute pelabuhan non-Iran," demikian pernyataan CENTCOM. (antara/jpnn)

Amerika Serikat mulai memblokade semua lalu lintas maritim dan masuk dan keluar dari pelabuhan Iran

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  as  blokade  Akses Maritim Iran  perang 
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp