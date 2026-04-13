AS Mulai Memblokade Akses Maritim Iran Hari Ini

jpnn.com - NEW YORK - Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) bersumpah bahwa mereka akan memblokade semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran.

Aksi blokade mulai dilakukan pada Senin pukul 14.00 GMT atau pukul 21.00 WIB.

"Pasukan Komando Pusat AS (CENTCOM) akan mulai menerapkan blokade semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari pelabuhan Iran pada 13 April, pukul 10.00 pagi ET (14.00 GMT), sesuai dengan proklamasi Presiden (Donald Trump)," kata komando tersebut dalam sebuah pernyataan.

CENTCOM menegaskan bahwa blokade tersebut akan diberlakukan secara menyeluruh terhadap kapal-kapal dari semua negara yang masuk atau keluar dari pelabuhan dan daerah pesisir Iran.

Termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman.

"Pasukan CENTCOM tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz dengan rute pelabuhan non-Iran," demikian pernyataan CENTCOM. (antara/jpnn)