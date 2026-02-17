As Roda Depan Geely EX5 Patah, Manajemen Berkomentar Begini, Hhmm..

jpnn.com, JAKARTA - Geely Auto Indonesia buka suara soal insiden yang menyebabkan mobil listrik Geely EX5 mengalami patah pada bagian as roda depan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Tangerang.

Public Relations Senior Manager Geely Auto Indonesia, Frietz F. Roboth mengaku mengetahui masalah pada mobil itu melalui media sosial yang tengah menjadi perbicangan.

"Geely Auto Indonesia telah mengetahui informasi yang beredar di media sosial terkait insiden yang melibatkan Geely EX5," kata Frietz melalui pesan singkat, Selasa (17/2).

Dia menjelaskan dari penelurusan di lapangan patah as roda pada kendaraan tersebut diduga karena menghajar pembatas jalan.

"Berdasarkan penelusuran awal, peristiwa tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas dengan benturan yang cukup keras," tuturnya.

Meski begitu, Frietz mengaku perusahaan akan menindaklanjut masalah pada mobil listriknya itu.

Menurut dia, perusahaan sedang melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penanganan berjalan sesuai prosedur, termasuk kondisi konsumen yang terlibat.