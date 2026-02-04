AS, Rusia & Ukraina Bakal Kembali Bertemu di Meja Perundingan

jpnn.com - KANADA - Utusan Khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, akan menghadiri negosiasi trilateral dengan Rusia dan Ukraina di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab. Pengumuman ini disampaikan Gedung Putih pada Selasa (3/2).

“Utusan Khusus Witkoff dan Jared Kushner akan berada di Abu Dhabi besok untuk putaran pembicaraan trilateral lainnya,” kata Juru Bicara Gedung Putih Karoline Leavitt kepada Fox News.

Leavitt seraya mencatat pembicaraan trilateral terbaru yang berlangsung pada akhir Januari “bersifat historis”, juga mengeklaim bahwa ketiga negara tersebut belum pernah “benar-benar dapat duduk bersama di meja perundingan untuk memajukan perdamaian”.

“Jadi, utusan khusus, Jared Kushner, serta Presiden Donald Trump telah mewujudkan sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil terkait perdamaian di Timur Tengah, dan saya tahu mereka berupaya melakukan hal yang sama terkait perang Rusia-Ukraina,” ungkapnya.

Putaran terbaru pembicaraan trilateral, yang berlangsung lebih dari tiga jam, digelar di Abu Dhabi pada 24 Januari dan dihadiri para pejabat dari Rusia, Ukraina, serta Amerika Serikat.

Delegasi AS diwakili oleh Witkoff, Kushner, dan Josh Gruenbaum, bersama Menteri Angkatan Darat Dan Driscoll serta Jenderal Alexus Grynkewich, Komandan Komando Eropa AS.

Sementara itu, delegasi Ukraina terdiri dari Kepala Staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy, Kyrylo Budanov, Penasihat Keamanan Nasional Rustem Umerov, serta Kepala Staf Militer Jenderal Andrii Hnatov, bersama penasihat Sergiy Kyslytsya dan Davyd Arakhamia.

Tim Rusia dipimpin oleh Laksamana Igor Kostyukov, kepala intelijen militer Rusia. (antara/jpnn)