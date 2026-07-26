As-salamu’alaikum, PKB Run Fest Menghijaukan Seputaran GBK, Ada Tiket Maraton Dunia

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Partai Kebangkitang Bangsa (PKB) menggelar lomba lari dalam rangka perayaan ulang tahunnya yang ke-28.

Lomba lari bertitel PKB Run Festival itu mengambil titik start dan finis di area Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (26/7).

Ketua Umum PKB A. Muhaimin Iskandar hadir langsung pada event itu untuk menyampaikan kata sambutan dan mengibarkan bendera start (flag off).

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Memulai sambutan dengan mengucap as-salamu’alaikum, Cak Imin -panggilan akrabnya- menyatakan tak kurang dari 7.500 peserta mengikuti lomba lari itu.

“Hari ini kita berlari dalam rangka perayaan hari lahir PKB,” ujarnya Cak Imin di panggung flag off.

Cak Imin menuturkan lomba lari itu merupakan bagian dari tema ultah PKB tahun ini, yakni Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi. “Ini demi Indonesia ke depan,” imbuhnya.

Politikus yang juga menteri koordinator pembangunan manusia itu pun mengharapkan partainya bisa terus berperan bagi Indonesia.

“Semoga PKB selalu amanah,” harapnya.