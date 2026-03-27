AS Tahan Presiden Venezuela di Sel Khusus

jpnn.com, WASHINGTON - CBS News mengabarkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditahan di sel berkeamanan tinggi di penjara Brooklyn, Amerika Serikat (AS), dengan pembatasan ketat.

Dalam laporannya, Kamis (26/3), CBS News menyebut Maduro ditempatkan di unit khusus bagi tahanan berisiko tinggi yang menerapkan Langkah Administrasi Khusus (SAMs), yakni pembatasan komunikasi dengan pihak luar.

Aparat menyebut unit tersebut sebagai penjara di dalam penjara.

Maduro hanya diizinkan keluar sel untuk mandi, bertemu pengacara, atau beristirahat sendiri selama satu jam. Seluruh aktivitasnya berada dalam pengawasan ketat selama 24 jam.

Setiap pergerakan di dalam unit, Maduro akan dikawal dua petugas pemasyarakatan dan seorang perwira. Langkah itu dilakukan untuk menjamin keamanan maksimal selama masa penahanan.

Maduro diperkirakan tetap berada dalam kondisi tersebut hingga proses hukum selesai, baik dibebaskan maupun dijatuhi hukuman, menurut sumber yang mengetahui kasus tersebut.

Unit tersebut dapat menampung hingga 12 tahanan, meski jumlah penghuni saat ini tidak diketahui. Istrinya, Cilia Flores, ditahan di unit berbeda di fasilitas yang sama.

Laporan itu juga menyebut mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez kemungkinan pernah ditempatkan di unit serupa sebelum dipindahkan ke fasilitas lain di West Virginia.