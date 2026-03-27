Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Amerika

AS Tahan Presiden Venezuela di Sel Khusus

Jumat, 27 Maret 2026 – 17:44 WIB
Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto: REUTERS/Manaure Quintero/aa

jpnn.com, WASHINGTON - CBS News mengabarkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro ditahan di sel berkeamanan tinggi di penjara Brooklyn, Amerika Serikat (AS), dengan pembatasan ketat.

Dalam laporannya, Kamis (26/3), CBS News menyebut Maduro ditempatkan di unit khusus bagi tahanan berisiko tinggi yang menerapkan Langkah Administrasi Khusus (SAMs), yakni pembatasan komunikasi dengan pihak luar.

Aparat menyebut unit tersebut sebagai penjara di dalam penjara.

Maduro hanya diizinkan keluar sel untuk mandi, bertemu pengacara, atau beristirahat sendiri selama satu jam. Seluruh aktivitasnya berada dalam pengawasan ketat selama 24 jam.

Setiap pergerakan di dalam unit, Maduro akan dikawal dua petugas pemasyarakatan dan seorang perwira. Langkah itu dilakukan untuk menjamin keamanan maksimal selama masa penahanan.

Maduro diperkirakan tetap berada dalam kondisi tersebut hingga proses hukum selesai, baik dibebaskan maupun dijatuhi hukuman, menurut sumber yang mengetahui kasus tersebut.

Unit tersebut dapat menampung hingga 12 tahanan, meski jumlah penghuni saat ini tidak diketahui. Istrinya, Cilia Flores, ditahan di unit berbeda di fasilitas yang sama.

Laporan itu juga menyebut mantan Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez kemungkinan pernah ditempatkan di unit serupa sebelum dipindahkan ke fasilitas lain di West Virginia.

Sumber Sputnik/RIA Novosti

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Nicolas Maduro  as  presiden venezuela  Amerika Serikat 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp