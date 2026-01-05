Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Global

AS Tangkap Presiden Venezuela, Legislator RI: Ini Alarm Keras Bagi Semua Negara

Senin, 05 Januari 2026 – 14:49 WIB
AS Tangkap Presiden Venezuela, Legislator RI: Ini Alarm Keras Bagi Semua Negara - JPNN.COM
Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istri, di Caracas, Januari 2025. Foto: Federico Parra/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyebut penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh militer Amerika Serikat (AS) sebagai ancaman nyata prinsip kedaulatan negara dan tatanan hukum internasional.

Sukamta merasa penangkapan Maduro oleh otoritas AS dilakunan tanpa mekanisme hukum internasional yang sah.

"Maka, dunia sedang bergerak menuju era politik global yang berbasis kekuatan, bukan hukum,” katanya, Senin (5/1).

Baca Juga:

Legislator dari Fraksi PKS itu menyebutkan tindakan AS kepada Maduro bisa menciptakan preseden berbahaya dan dapat dinormalisasi oleh negara-negara kuat lain. 

“Hari ini Venezuela, besok bisa negara lain. Ini adalah alarm keras bagi semua negara yang menjunjung tinggi prinsip non-intervensi dan penyelesaian damai,” ujar Sukamta.

Alumnus University of Salford, Inggris Raya itu mengatakan Indonesia harus konsisten pada politik luar negeri bebas aktif terkait fenomena otoritas AS menangkap Maduro.

Baca Juga:

Indonesia, kata Sukamta, perlu mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan multilateralisme. 

Selain itu, lanjut dia, Indonesia tidak boleh diam terhadap praktik yang melemahkan kedaulatan negara dan merusak norma internasional setelah Perang Dunia II.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menyebut tindakan AS ke Maduro bisa menciptakan preseden berbahaya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Venezuela  Sukamta  Nicolas Maduro  Amerika Serikat  AS tangkap presiden venezuela  Donald Trump 
BERITA VENEZUELA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp