AS Tumbang, Bulgaria Tembus Semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025

Kamis, 25 September 2025 – 21:52 WIB
Para pemain Bulgaria jatuh bangun menghadapi Amerika Serikat di 8 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025. Foto: volleyballworld

jpnn.com - MANILA - Bulgaria menembus semifinal Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 dengan cara yang superdramatis.

Sempat tertinggal 0-2, Bulgaria comeback dan menang 3-2 dari Amerika Serikat.

Pada pertandingan di Mall of Asia Arena, Pasay City, Manila, Filipina, Kamis (25/9) malam WIB itu, Bulgaria kalah 21-25, 19-25 di dua set awal.

Namun, seperti tak ada hari esok, para pemain Bulgaria bangkit dan memenangi pertandingan 25-17, 25-22, 15-13.

“Terlalu emosional saat ini, terlalu letih, tetapi kami mengalahkan USA tim yang bagus di turnamen ini,” kata setter Bulgaria Simeon Nikolov.

Duel USA vs Bulgaria dilaporkan dihadiri lebih dari 10.000 penonton di Mall of Asia Arena.

Pertarungan yang melibatkan mayoritas pemain muda di tim AS dan Bulgaria.

Simeon Nikolov baru berusia 18 tahun.

Bulgaria mengalahkan AS di perempat final Kejuaraan Dunia Voli Putra 2025 dengan cara yang superdramatis.

