Asa Pembalap Indonesia Rebut Poin di ARRC Jepang 2026

Sabtu, 13 Juni 2026 – 06:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Astra Honda Racing Team (AHRT) datang dengan kepercayaan diri tinggi menghadapi putaran ketiga Asia Road Racing Championship (ARRC) 2026 di Motegi, Jepang, pada 12-14 Juni.

Berbekal hasil positif dari seri sebelumnya di Buriram, tim membidik tambahan poin, sekaligus podium di tiga kelas utama.

Mengandalkan performa Honda CBR series, para pembalap binaan PT. Astra Honda Motor siap tampil maksimal demi menjaga peluang di klasemen sementara.

Di kelas AP250, Rheza Danica Ahrens menjadi salah satu andalan setelah sukses meraih podium pada seri Buriram, kini menempati posisi kedua klasemen sementara.

Pembalap asal Yogyakarta itu menargetkan kemenangan di Motegi yang diakuinya sebagai salah satu sirkuit favorit.

“Saya tidak sabar menghadapi putaran ketiga di Motegi. Kemenangan tentu menjadi target dan kami akan tampil maksimal,” ujar Rheza dalam keterangannya, Sabtu (13/6).

Rheza akan didampingi Irfan Ardiansyah yang kembali dipercaya menggantikan Muhammad Badly Ayatullah, yang masih menjalani pemulihan cedera.

Setelah menunjukkan perkembangan di Buriram, Irfan optimistis bisa tampil lebih kompetitif.