Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Asa Siswa SMRA 10 Jaksel Tampil Pentas Olahraga Tingkat Dunia

Minggu, 14 Desember 2025 – 00:20 WIB
Asa Siswa SMRA 10 Jaksel Tampil Pentas Olahraga Tingkat Dunia - JPNN.COM
Para siswa SMRA 10 Jakarta Selatan memiliki asa besar untuk tampil di pentas olahraga internasional. Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Program pendidikan berasrama gratis yakni Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo Subianto itu diperuntukkan untuk anak-anak miskin ekstrem di Indonesia, setara SD hingga SMA baru berjalan beberapa bulan.

Namun, di dalamnya terdapat asa dari anak-anak muda yang ingin menjadi lebih baik dari segala aspek kehidupan termasuk kualitas diri.

Sekolah Rakyat turut hadir sebagai wadah bagi para siswa untuk mengasah bakatnya.

Baca Juga:

Hal itu yang turut dirasakan siswa Shaskia Rihanna Putri, Shafira Rihanna Putri, dan Shafana Rihanna Putri. Kembar tiga yang memiliki talenta di olahraga judo itu tengah mengenyam pendidikan kelas X di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 10 Jakarta Selatan.

Shafana Putri dan kembarnya mulai menekuni olahraga judo sejak dirinya di bangku sekolah menengah pertama (SMP).

Mereka mengaku pertama kali mengetahui judo dari orang tua dan kakak laki-lakinya.

Baca Juga:

"Mama dengar-dengar ada yang latihan judo. Jadi, mama saya ngasih tahu ke abang saya informasi-informasi tentang judo. Nah, yang pertama latihan judo itu abang saya," kata Shafana saat ditemui JPNN.com, Sabtu (13/12).

Layaknya perempuan usia belasan, awalnya kembar tiga itu mengaku takut untuk mengikuti judo.

Para siswa SMRA 10 Jakarta Selatan memiliki asa besar untuk tampil di pentas olahraga internasional.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sekolah Rakyat  Sekolah Rakyat Menengah Atas  Olahraga  Siswa 
BERITA SEKOLAH RAKYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp