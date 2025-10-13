Close Banner Apps JPNN.com
ASABRI Beri Perlindungan Nyata Bagi Keluarga Peserta

Senin, 13 Oktober 2025 – 11:33 WIB
Irjen TNI Laksdya TNI Hersan mewakili Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyerahkan secara santunan risiko kematian khusus dari PT ASABRI serta tali asih kepada ahli waris prajurit TNI yang gugur saat pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT ke-80 TNI. Kegiatan ini berlangsung di Aula Selasar Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/10/2025). Foto: Puspen TNI

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI terus hadir mendampingi peserta bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, dan ASN Kementerian Pertahanan dan Polri dalam setiap tahap pengabdian, dari masa aktif bertugas hingga memasuki masa purna bakti.

Dengan semangat 'Sahabat Perjuangan Anda Sepanjang Masa', ASABRI meneguhkan perannya sebagai institusi yang tak hanya memberikan perlindungan sosial, tetapi juga menjadi mitra tepercaya dalam perjalanan hidup para peserta dan keluarganya.

Direktur Utama PT ASABRI, Jeffry Haryadi mengatakan dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI), ASABRI juga menyampaikan rasa hormat dan duka cita mendalam atas wafatnya nya para prajurit terbaik bangsa dalam menjalankan tugas negara.

Pengorbanan mereka merupakan tonggak perjuangan dan wujud nyata pengabdian dalam membela kedaulatan Tanah Air. 

ASABRI memahami pengabdian kepada bangsa tidak berhenti ketika masa dinas berakhir.

Melalui berbagai program perlindungan, layanan digital, dan manfaat berkelanjutan, ASABRI berupaya menghadirkan rasa aman dan tenang bagi para peserta serta keluarganya. Hal itu menjadi salah satu bentuk penghargaan atas jasa dan pengorbanan yang tidak ternilai. 

Melalui momentum penyerahan Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) bagi keluarga prajurit yang wafat dalam tugas, ASABRI menyampaikan penghormatan mendalam kepada tiga prajurit terbaik bangsa yakni Almarhum Praka Mar Zaenal Muttaqin, Almarhum Pratu Johari Alfarizi, Almarhum Kelasi Dua Pom Lingga Surya Permana.

”PT ASABRI ingin kembali menegaskan bahwa kami akan selalu siap siaga mendampingi seluruh peserta ASABRI dalam menjalankan tugasnya dan memastikan layanan dan pemenuhan hak kepada keluarga peserta terlaksana secara cepat, tepat, humanis, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Jeffry.

