JPNN.com - Nasional - Kesehatan

ASABRI Gelar Berbagai Program dan Inisiatif di Bidang Kesehatan

Rabu, 12 November 2025 – 17:51 WIB
PT ASABRI meneguhkan komitmennya untuk menjaga kesehatan peserta ASABRI sepanjang masa. Foto dok ASABRI

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI meneguhkan kembali komitmennya untuk menjaga kesehatan peserta ASABRI sepanjang masa dalam semangat memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) 2025 bertema Generasi Sehat, Masa Depan Hebat.

Sebagai BUMN pengelola asuransi sosial bagi Prajurit TNI, Anggota Polri, ASN di lingkungan Kemhan/Polri, serta keluarga, ASABRI memandang kesehatan sebagai pilar utama dalam menjaga kesejahteraan dan keberlanjutan pengabdian.

Bagi ASABRI, kesehatan bukan sekadar aspek fisik, tetapi fondasi kesejahteraan nasional.

“Kesehatan peserta adalah fondasi kesejahteraan. Karena itu, ASABRI tidak hanya menjaga masa depan finansial, tetapi juga memastikan peserta tetap sehat, bugar, dan berdaya sepanjang masa,” ujar Okki Jatnika, Sekretaris Perusahaan PT ASABRI.

Dalam semangat Generasi Sehat, Masa Depan Hebat, ASABRI meneguhkan komitmennya untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan peserta sepanjang masa.

ASABRI memastikan kualitas hidup dan kesehatan peserta, baik selama masa dinas hingga masa pensiun, dengan memberikan perhatian khusus terhadap akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan yang berkualitas.

Selain itu ASABRI juga berfokus menghadirkan layanan kesehatan preventif dan kuratif yang mudah diakses di seluruh Indonesia.

Dalam mendukung kesejahteraan peserta, ASABRI menggelar berbagai program dan inisiatif di bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup para peserta.

