JPNN.com - Nasional - Sosial

ASABRI Ikuti Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik 2025

Jumat, 21 November 2025 – 23:14 WIB
PT ASABRI. Foto dok Asabri

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI berpartisipasi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Utara.

ASABRI memandang keterbukaan informasi publik sebagai fondasi penting dalam menyelenggarakan layanan yang berkualitas, akses yang mudah, dan memberikan manfaat yang berdampak bagi para peserta ASABRI, yaitu Prajurit TNI, Anggota Polri, serta ASN Kemhan/Polri.

Melalui Uji Publik ini, ASABRI menunjukkan konsistensi untuk menghadirkan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Direktur Utama PT ASABRI, Jeffry Haryadi menyampaikan partisipasi ASABRI dalam Uji Publik ini merupakan bagian dari komitmen strategis perusahaan.

“Sebagai institusi yang mengemban amanah negara, ASABRI menempatkan keterbukaan informasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Partisipasi dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 menjadi bukti komitmen kami untuk menjaga transparansi sekaligus memperkuat kualitas layanan informasi yang akurat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi Masyarakat," ujar Jeffry.

Partisipasi ASABRI dalam Uji Publik KIP Tahun 2025 juga menjadi momentum untuk menegaskan kembali peran strategis perusahaan sebagai pengelola asuransi sosial bagi garda terdepan pertahanan dan keamanan negara.

ASABRI senantiasa melakukan transformasi layanan yang adaptif terhadap kebutuhan peserta dan perkembangan teknologi.

“Langkah-langkah strategis ini mencerminkan visi ASABRI untuk menjadi pengelola asuransi sosial yang tepercaya, profesional, dan peduli kepada kesejahteraan Peserta. Sekaligus menunjukkan bahwa keterbukaan informasi sejalan dengan upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat kepercayaan publik,” tegas Jeffry.

