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ASABRI Pastikan Layanan Pensiun Prima Lewat Kemudahan Akses Autentikasi Digital Bagi Purnawirawan

Jumat, 17 Juli 2026 – 17:41 WIB
ASABRI Pastikan Layanan Pensiun Prima Lewat Kemudahan Akses Autentikasi Digital Bagi Purnawirawan - JPNN.COM
PT ASABRI terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kepada peserta di seluruh Indonesia. Foto dok ASABRI

jpnn.com, HALMAHERA BARAT - PT ASABRI (Persero) memastikan penyaluran hak-hak peserta berjalan secara optimal dan tepat sasaran di seluruh wilayah Indonesia.

Melalui Kantor Cabang PT ASABRI Ternate, ASABRI hadir di wilayah Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.

Langkah strategis ini merupakan penegasan komitmen perusahaan dalam menjaga kesejahteraan dan memberikan kemudahan akses layanan bagi para peserta, termasuk mereka yang berada di area kepulauan, peserta yang sakit, dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan autentikasi digital atau pun datang ke Kantor Cabang ASABRI maupun titik layanan ASABRI Link pada kantor mitra kerja pembayaran.

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Kehadiran ASABRI di Jailolo difokuskan pada pemberian layanan yang berkualitas dan langsung bagi penerima manfaat yang mengalami kendala mobilitas akibat kondisi kesehatan. ASABRI memastikan kemudahan layanan melalui layanan digital ASABRI benar-benar dimanfaatkan dengan maksimal oleh Peserta.

Bentuk layanan yang dihadirkan mencakup panduan dan bantuan proses Autentikasi Digital bagi peserta yang tidak mampu melakukan pemindaian mandiri, verifikasi fisik, hingga penyesuaian mekanisme perwalian pengambilan gaji agar hak pensiun tetap tersalurkan dengan lancar setiap bulannya.

Langkah ini ditujukan kepada sejumlah peserta di wilayah Halmahera Barat di antaranya Marlin Radjabaycolle dan Tri Rahayu, warakawuri yang terkendala dalam proses Autentikasi Digital akibat sakit yang berkepanjangan. 

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Marlin Radjabaycolle ahli waris dari Alm Sertu (Purn) Max Letsoin menrasa bersyukur dan haru atas kehadiran ASABRI di Halmahera Barat.

“Saya sangat senang bisa bertemu dengan ASABRI, Terima kasih sudah datang menjenguk saya dan sudah membantu dalam pengecekan autentikasi untuk gaji pensiun” ujar Ny. Marlin yang menderita sakit dibagian mata sehingga tidak bisa melakukan autentikasi digital.

Kehadiran ASABRI di kediaman para purnawirawan dan warakawuri ini tidak sebatas pada pemenuhan kewajiban administratif, melainkan wujud nyata empati.

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TAGS   Asabri  PT Asabri  Purnawirawan  pensiunan 
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