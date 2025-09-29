ASABRI Raih Penghargaan di Ajang Anugerah Humas Indonesia 2025

jpnn.com, SURABAYA - PT ASABRI meraih penghargaan Bronze Winner Kategori Media Internal Sub Kategori Video Profil dalam ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025.

Penghargaan bergengsi ini diterima langsung oleh Sekretaris Perusahaan PT ASABRI, Okki Jatnika, dalam Malam Anugerah Humas Indonesia di Surabaya.

“Penghargaan ini kebanggaan besar bagi PT ASABRI, khususnya seluruh tim yang telah bekerja keras mempersiapkan dan menyajikan materi terbaik. Lebih dari itu, ini adalah hasil dari kerja sama dan dedikasi seluruh Insan ASABRI dan Manajemen dalam membangun komunikasi yang akuntabel dan bermakna,” ungkap Okki.

Melalui transformasi komunikasi publik, penghargaan ini mempertegas bahwa ASABRI tidak sekadar hadir sebagai institusi, tetapi sebagai Sahabat Perjuangan Sepanjang Masa yang mendampingi peserta dalam setiap fase pengabdian hingga masa pensiun.

Pengakuan dari HUMAS INDONESIA ini sekaligus menjadi semangat baru bagi ASABRI untuk terus menghadirkan narasi komunikasi publik yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih inspiratif.

Bagi PT ASABRI, setiap pencapaian bukan hanya soal prestasi, tetapi juga bentuk nyata komitmen menjaga amanah negara, mengedepankan tata kelola komunikasi yang akuntabel, serta terus membangun kepercayaan publik.

“Penghargaan ini menjadi energi baru bagi kami untuk terus berkontribusi dan berkarya lebih baik lagi. Terima kasih kepada seluruh dewan juri, dan tentu kepada para insan humas yang saling menginspirasi. Kami bersama-sama memproduksi narasi dan cerita baik yang membawa dampak dan manfaat nyata bagi publik,” seru Okki.(chi/jpnn)