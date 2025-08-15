Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Asah Kreativitas Anak, Pertamina Gelar Lomba Mewarnai, Hadiahnya Nonton MotoGP Mandalika

Jumat, 15 Agustus 2025 – 00:30 WIB
Pertamina Lubricants menggelar lomba mewarnai untuk pelajar anak-anak. Hadiahnya nonton MotoGP Mandalika.

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - PT Pertamina Lubricants menggelar lomba mewarnai bertema “Nusantara Bicara MotoGP Pertamina Enduro Mandalika” untuk pelajar Sekolah Dasar (SD) di tujuh kota besar di Indonesia.

Nantinya pemenang utama lomba bersama dengan pendampingnya berkesempatan menonton langsung MotoGP Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Lomba pertama digelar di SDN Kebayoran Lama Utara 07, Jakarta Selatan pada Kamis (14/8).

Lomba itu diikuti kurang lebih 200 peserta dari kelas 1-6. Seusai dari SDN tersebut akan dilanjutkan ke Surabaya, Yogyakarta, Makassar, Balikpapan, Medan, dan Palembang.

Vice President Marketing PT Pertamina Lubricants, Nugroho Setyo Utomo mengatakan lomba tersebut dimulai dari Agustus hingga September 2025 mendatang.

"Seluruh rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga 10 September 2025,” kata Nugroho saat ditemui di Jakaeta Selatan, Kamis (14/8).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan dunia otomotif kepada generasi muda Indonesia, sekaligus menanamkan semangat keberanian dan sportifitas dalam olahraga balap.

Melalui lomba mewarnai tingkat SD, Pertamina memberikan ruang bagi siswa-siswi SD untuk menyalurkan kreativitas, sekaligus mengenalkan kebersamaan, dan keberagaman Indonesia yang kaya akan nilai-nilai lokal.

