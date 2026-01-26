Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Asal-usul Senjata Api Dijual Anggota Komcad TNI AD

Senin, 26 Januari 2026 – 17:41 WIB
Asal-usul Senjata Api Dijual Anggota Komcad TNI AD - JPNN.COM
Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polresta Denpasar Kompol Agus Riwayanto Diputra dan Komandan Lanal Denpasar Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun menunjukkan barang bukti kasus penjualan senjata api ilegal saat konferensi pers di Denpasar, Bali, Senin (26/1/2026). ANTARA/Rolandus Nampu

jpnn.com, DENPASAR - Seorang anggota Komponen Cadangan (Komcad) TNI AD berinisial ASR (34) menjual senjata api di Denpasar.

"Pelaku ASR warga dari Lampung, yang bersangkutan memang pada dasarnya sedang mencari pekerjaan," kata Kasat Reskrim Polresta Denpasar Kompol Agus Riwayanto Diputra dalam konferensi pers, Senin.

Dia mengungkap asal-usul senjata api yang dijual ASR.

Baca Juga:

"Senjata yang dijual merupakan yang dibawanya dari Lampung ke Bali pada tahun 2023 lalu. Jadi, dia ini datang ke Bali ingin menjual senjata api," kata Agus.

Agus menjelaskan senjata tersebut bukan senjata organik milik TNI atau Polri melainkan senjata pabrikan luar negeri dengan jenis SIG Sauer.

SIG Sauer merupakan senjata pabrikan kolaborasi Swiss dan Jerman.

Baca Juga:

Kepada penyidik, ASR mengaku membeli senjata tersebut dari seorang temannya bernama Erik, saat masih bekerja di Lampung pada tahun 2022 dengan harga Rp 2 juta.

Dia membeli senjata tersebut dengan tujuan untuk melindungi diri karena bekerja di sektor pengamanan swasta.

Seorang anggota Komponen Cadangan atau Komcad TNI AD tertangkap tangan menjual senjata api.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI AD  senjata api  TNI  Komcad TNI 
BERITA TNI AD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp