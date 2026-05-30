Asap Tebal Menyelimuti Palembang Indah Mall, Pengunjung Panik Berhamburan Keluar

jpnn.com, PALEMBANG - Suasana akhir pekan di Palembang Indah Mall (PIM) mendadak berubah mencekam setelah kebakaran diduga terjadi di salah satu area tenant makanan di pusat perbelanjaan tersebut, pada Sabtu (30/5/2026) sekitar pukul 18.40 WIB.

Kepulan asap pekat yang membumbung tinggi dari dalam gedung membuat ribuan pengunjung panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri.

Insiden yang terjadi di Mall yang berada di Jalan Letkol Iskandar, Kecamatan Bukit Kecil Palembang itu langsung menyita perhatian masyarakat.

Sejumlah pengunjung terlihat berlarian menuju pintu keluar sambil membawa anak-anak dan barang bawaan mereka.

Dian (28) salah satu pengunjung yang berada di lokasi kejadian menerangkan bahwa suasana di dalam Mall awalnya berjalan normal.

Namun, beberapa menit kemudian, kepanikan mulai terjadi setelah asap terlihat memenuhi area bangunan.

"Tadi saya lagi jalan sama anak da suami kaenamalam minggu. Tiba-tiba orang-orang berteriak dan langsung lari keluar. Pas dilihat ternyata ada asap tebal," terang Dian.

Kata Dian, kendaraan pribadi miliknya sempat terjebak di parkiran Mall karena tidak bisa keluar.