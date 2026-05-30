Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Asap Tebal Menyelimuti Palembang Indah Mall, Pengunjung Panik Berhamburan Keluar

Sabtu, 30 Mei 2026 – 22:00 WIB
Asap Tebal Menyelimuti Palembang Indah Mall, Pengunjung Panik Berhamburan Keluar - JPNN.COM
Suasana terkini Palembang Indah Mall. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Suasana akhir pekan di Palembang Indah Mall (PIM) mendadak berubah mencekam setelah kebakaran diduga terjadi di salah satu area tenant makanan di pusat perbelanjaan tersebut, pada Sabtu (30/5/2026) sekitar pukul 18.40 WIB.

Kepulan asap pekat yang membumbung tinggi dari dalam gedung membuat ribuan pengunjung panik dan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri.

Insiden yang terjadi di Mall yang berada di Jalan Letkol Iskandar, Kecamatan Bukit Kecil Palembang itu langsung menyita perhatian masyarakat.

Baca Juga:

Sejumlah pengunjung terlihat berlarian menuju pintu keluar sambil membawa anak-anak dan barang bawaan mereka.

Dian (28) salah satu pengunjung yang berada di lokasi kejadian menerangkan bahwa suasana di dalam Mall awalnya berjalan normal.

Namun, beberapa menit kemudian, kepanikan mulai terjadi setelah asap terlihat memenuhi area bangunan.

Baca Juga:

"Tadi saya lagi jalan sama anak da suami kaenamalam minggu. Tiba-tiba orang-orang berteriak dan langsung lari keluar. Pas dilihat ternyata ada asap tebal," terang Dian.

Kata Dian, kendaraan pribadi miliknya sempat terjebak di parkiran Mall karena tidak bisa keluar.

Palembang Indah Mall (PIM) terjadi kebakaran, pengunjung berlarian keluar untuk menyelamatkan diri.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   mal  Palembang Indah Mall  Palembang  kebakaran 
BERITA MAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp