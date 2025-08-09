Asbanda & Bank Jateng Gelar Penarikan Undian Nasional Simpeda 2026: Luar Biasa

jpnn.com, SURAKARTA - Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) bersama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) menggelar penarikan Undian Nasional Simpeda Periode ke-2 Tahun XXXVI-2026 di Ballroom Hotel Alila Surakarta, Jawa Tengah, Jumat (17/4).

Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko mengatakan program Simpeda telah berjalan lebih dari tiga dekade dan terbukti menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK).

Secara nasional, hingga akhir Desember 2025, jumlah penabung Simpeda tercatat mencapai lebih dari 8,9 juta nasabah.

Angka itu tumbuh sekitar 104 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara dari sisi kinerja tuan rumah, Bank Jateng juga mencatat pertumbuhan positif.

Dana tabungan Simpeda mengalami peningkatan sebesar 12 persen secara tahunan (year-on-year) dari 2024 ke 2025, atau setara dengan Rp2,2 triliun.

“Ini capaian yang luar biasa dan dibutuhkan, menunjukkan Simpeda sudah menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat dalam melakukan simpanan dan transaksi keuangan,” kata Bambang dalam siaran persnya, Sabtu (18/4).

Bambang menambahkan bahwa Undian Simpeda bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan memiliki manfaat strategis.