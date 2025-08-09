Asbanda Sebut Total Nasabah Tabungan Simpeda Meningkat Setiap Tahunnya

jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Agus H. Widodo mengatakan jumlah nasabah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) terus mengalami peningkatan.

Dia mencatat jumlah nasabah per Juni 2025 mencapai 8,9 juta dan jumlah saldo tabungannya menyentuh Rp 73 triliun.

Menurutnya jumlah nasabah dan saldo Tabungan Simpeda konsisten mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Dia pun menegaskan akan lebih gencar memperkenalkan Tabungan Simpeda agar menjadi alternatif produk bagi masyarakat yang ingin menabung.

"Apabila dilihat dari penarikan undian Simpeda di Pontianak tahun lalu, dari sisi penabung mengalami peningkatan 29,74 persen year on year atau naik 2 juta lebih penabung dari sebelumnya 6,8 juta penabung," ujar Agus dalam siaran persnya, Jumat (8/8).

"Sedangkan saldo Simpeda meningkat 3,04 persen, naik Rp2,17 triliun dari sebelumnya Rp71,64 triliun,” sambungnya.

Menurut dia, hingga Juni 2025, jumlah dana yang terhimpun di Bank Jatim sebesar Rp 16,38 triliun 22,19 persen seluruh Tabungan Simpeda nasional.

"Kami akan terus meningkatkan kualitas produk dan layanan Simpeda ini, sehingga Tabungan Simpeda menjadi pilihan masyarakat Indonesia dalam menabung,” harap Agus.