JPNN.com - Nasional - Sosial

ASDP Bergerak Cepat Bantu Pemulihan Sumatra, Salurkan Bantuan Lewat Program TJSL

Selasa, 02 Desember 2025 – 14:00 WIB
ASDP Bergerak Cepat Bantu Pemulihan Sumatra, Salurkan Bantuan Lewat Program TJSL - JPNN.COM
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) melalui program TJSL menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan total dukungan sebesar Rp 185 juta untuk membantu pemulihan Sumatra. Foto: Dokumentasi ASDP

jpnn.com, JAKARTA - Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa hari terakhir membawa dampak yang tidak ringan bagi kehidupan masyarakat.

Rumah yang terendam banjir, akses jalan yang tertutup longsor, hingga listrik dan jaringan komunikasi yang belum stabil menjadi tantangan besar yang harus dihadapi banyak keluarga.

Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bergerak cepat menghadirkan dukungan nyata, memastikan masyarakat tidak melewati masa pemulihan ini sendirian.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), ASDP menyalurkan bantuan kemanusiaan dengan total dukungan sebesar Rp 185 juta.

Bantuan tersebut dialokasikan ke beberapa cabang ASDP di wilayah terdampak: Padang dan Sibolga telah menyalurkan bantuannya kepada warga.

Sementara dukungan untuk Singkil dan Banda Aceh menyusul dalam waktu dekat.

ASDP juga berkolaborasi bersama Kementerian Perhubungan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

