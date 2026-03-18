ASDP Gandeng Jasaraharja Putera Hadirkan Mudik Gratis di Wilayah Indonesia Timur

jpnn.com, JAKARTA - Lebaran selalu menjadi momen penuh makna bagi masyarakat Indonesia untuk kembali ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pun mengambil peran aktif dengan menghadirkan program tiket mudik gratis di wilayah Indonesia Timur yang berlangsung pada 16–28 Maret 2026.

Program ini menjadi bagian dari dukungan ASDP terhadap kebijakan pemerintah sekaligus upaya nyata menghadirkan akses transportasi yang lebih merata dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang sangat bergantung pada layanan penyeberangan.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menyampaikan inisiatif ini tidak hanya berfokus pada aspek layanan, tetapi juga pada nilai keadilan akses bagi seluruh masyarakat.

“Kami ingin memastikan layanan penyeberangan tidak hanya andal secara operasional, tetapi juga inklusif dan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat," kata Heru Widodo dalam keterangannya, Rabu (18/3).

Melalui program ini, lanjut Heru Widodo, pihak ASDP berharap masyarakat di wilayah Timur dapat merasakan kemudahan perjalanan mudik dengan lebih nyaman.

Melalui kerja sama dengan PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance), program mudik gratis ini diperuntukkan bagi penumpang pejalan kaki kelas ekonomi dengan total penerima manfaat sebanyak 1.635 orang.