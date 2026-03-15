ASDP Ingatkan Pemudik Telaga Punggur, Pesan Tiket di Ferizy, Jangan Lewat Calo

jpnn.com, BATAM - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan kesiapan operasional di seluruh wilayah layanan, termasuk optimalisasi layanan di Pelabuhan Telaga Punggur, Batam, yang menjadi salah satu simpul penting transportasi penyeberangan di Kepulauan Riau.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan periode mudik merupakan momentum krusial bagi perusahaan untuk memastikan layanan penyeberangan berjalan lancar, aman, dan andal bagi masyarakat.

Dia mengungkapkan angkutan Lebaran merupakan periode dengan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi.

Oleh karena itu, kesiapan operasional menjadi kunci utama dalam menjaga kelancaran arus penyeberangan.

"Kami memastikan armada kapal, fasilitas pelabuhan, hingga sistem digital berjalan optimal untuk melayani masyarakat yang melakukan perjalanan mudik,” ujar Heru.

Pada Angkutan Lebaran tahun ini, pergerakan di Pelabuhan Telaga Punggur diproyeksikan mencapai 64.483 penumpang dan 18.210 kendaraan, meningkat sekitar 15 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Tingginya mobilitas tersebut tidak terlepas dari posisi strategis Pelabuhan Telaga Punggur yang melayani sejumlah lintasan vital di kawasan Kepulauan Riau dan Sumatera.

Beberapa di antaranya adalah rute Tanjung Uban – Mengkapan serta Telaga Punggur – Kuala Tungkal, yang menjadi jalur penting penghubung mobilitas masyarakat maupun distribusi logistik antarwilayah.