ASDP Kendalikan Puncak Mudik, 163.603 Penumpang dan 44.440 Kendaraan Menyeberang ke Sumatra

Kamis, 19 Maret 2026 – 16:55 WIB
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan kesiapan layanan penyeberangan berjalan optimal di tengah lonjakan arus mudik Lebaran 2026. Foto: Dokumentasi ASDP

jpnn.com, JAKARTA - Gelombang arus mudik Lebaran 2026 kini memasuki fase puncak.

Pergerakan masyarakat dari Jawa menuju Sumatra terus menunjukkan tren peningkatan signifikan menjadikan lintasan

Merak–Bakauheni sebagai barometer utama arus mudik nasional.

Baca Juga:

Di tengah lonjakan tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan kesiapan layanan penyeberangan berjalan optimal.

Berdasarkan data Posko Merak yang mencakup Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara selama periode 8 jam (19 Maret 2026 pukul 00.00–08.00 WIB) atau H-2, tercatat sebanyak 79.521 penumpang telah menyeberang, meningkat 20,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 66.044 orang.

Sementara itu, total kendaraan mencapai 27.157 unit atau naik 22,2 persen dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 22.222 unit.

Baca Juga:

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan tren ini menunjukkan arus mudik telah memasuki fase puncak sejak Selasa (17/3) dan diproyeksikan berlangsung hingga Kamis (19/3).

“Peningkatan mobilisasi ini mencerminkan fase puncak arus mudik. ASDP terus memperkuat operasional dan koordinasi lintas pemangku kepentingan guna memastikan layanan tetap optimal, aman, dan lancar,” kata Heru dalam keterangannya, Kamis (19/3).

BERITA ASDP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
