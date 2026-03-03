Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

ASDP Memperkuat Layanan Penyeberangan untuk Antisipasi Lonjakan 5,8 Juta Pemudik

Selasa, 03 Maret 2026 – 19:20 WIB
ASDP Memperkuat Layanan Penyeberangan untuk Antisipasi Lonjakan 5,8 Juta Pemudik - JPNN.COM
ASDP memproyeksikan pada mudik tahun ini pergerakan penumpang secara nasional mencapai 5,8 juta orang atau meningkat 9,4 persen dibanding periode sebelumnya. Foto: Dokumentasi ASDP

jpnn.com, JAKARTA - Musim mudik selalu menjadi momentum pergerakan terbesar bangsa ini.

Tahun 2026, arus mobilitas diproyeksikan kembali meningkat, menuntut kesiapan infrastruktur dan layanan yang lebih adaptif.

Menyikapi hal tersebut, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah guna menjamin kelancaran Angkutan Lebaran, terutama di lintasan penyeberangan strategis Merak–Bakauheni dan Ketapang–Gilimanuk.

Baca Juga:

ASDP Memperkuat Layanan Penyeberangan untuk Antisipasi Lonjakan 5,8 Juta Pemudik

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyampaikan pembagian pelabuhan telah disiapkan bersama seluruh pemangku kepentingan untuk mengurai kepadatan di Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, Padang Bai hingga Lembar.

Strategi berbasis golongan kendaraan diterapkan agar distribusi arus penyeberangan lebih merata dan penumpukan dapat dicegah sejak awal.

Baca Juga:

Mengacu pada SKB tertanggal 5 Februari 2026, pada arus mudik 13–20 Maret 2026 lintasan Merak–Bakauheni diatur:

- Penumpang pejalan kaki serta kendaraan golongan IVa, Va, VIa, IVb tetap melalui Merak

ASDP memproyeksikan pergerakan penumpang secara nasional mencapai 5,8 juta orang atau meningkat 9,4 persen dibanding periode sebelumnya, ini antisipasinya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asdp  PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)  Heru Widodo  mudik  Angkutan lebaran  penyeberangan 
BERITA ASDP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp