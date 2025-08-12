Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

ASDP, Operator Ferry & Regulator Berkolaborasi Perkuat Data Manifest Digital Demi Keselamatan Penyeberangan

Selasa, 12 Agustus 2025 – 16:07 WIB
ASDP, Operator Ferry & Regulator Berkolaborasi Perkuat Data Manifest Digital Demi Keselamatan Penyeberangan - JPNN.COM
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkomitmen menghadirkan layanan penyeberangan yang prima di berbagai pelabuhan strategis. Foto: ASDP

jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry bersama seluruh operator kapal ferry swasta memperkuat integritas data manifest melalui kolaborasi edukasi, disiplin verifikasi, serta pengawasan ketat dari regulator.

ASDP menegaskan penumpang bertanggung jawab mengisi data seluruh penumpang di atas kendaraan, termasuk bayi pemeriksaan kesesuaian data merupakan tanggung jawab setiap operator penyeberangan.

Petugas operator ferry wajib memverifikasi data tiket dan identitas diri seluruh penumpang dalam kendaraan, yang idealnya dilakukan saat proses kendaraan naik ke kapal (boarding) atau ketika berada di antrean parkir siap muat.

Baca Juga:

Corporate Secretary ASDP, Shelvy Arifin menuturkan integritas data manifest tidak bisa berdiri sendiri, melainkan bagian dari ekosistem keselamatan yang melibatkan semua pihak.

“ASDP telah membangun sistem digital Ferizy yang memungkinkan pengisian data seluruh penumpang dalam kendaraan secara lengkap pada saat pengguna jasa melakukan pembelian tiket, serta menghadirkan fitur pembaruan data mandiri yang dapat digunakan sebelum masuk pelabuhan (check in). Keberhasilan ini sangat bergantung pada kedisiplinan pengemudi dan perusahaan angkutan umum,” ujarnya.

Melalui platform Ferizy, proses pra-manifest terbentuk sejak tiket dibeli secara daring.

Baca Juga:

Sesuai Permenhub No. 26 Tahun 2015, pengemudi kendaraan bertanggung jawab memastikan seluruh nama penumpang diinput dengan benar sebelum melakukan pemindaian barcode di dermaga (Pasal 8 ayat 1). Perusahaan angkutan umum berkewajiban menyusun manifest dan menyerahkannya kepada pengemudi untuk pengecekan dan penyempurnaan (Pasal 10 dan 11).

Begitu barcode tiket dipindai di dermaga, data penumpang dan kendaraan akan tercatat naik ke kapal tertentu. Dokumen ini otomatis masuk ke database operator kapal yang dituju.

ASDP menegaskan penumpang bertanggung jawab mengisi data seluruh penumpang di atas kendaraan, termasuk bayi pemeriksaan kesesuaian data.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asdp  ASDP Indonesia Ferry  kapal ferry  manifes 
BERITA ASDP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp