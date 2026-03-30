ASDP Percepat Layanan, Antrean Ketapang–Gilimanuk Aman dan Tetap Bergerak

Senin, 30 Maret 2026 – 20:29 WIB
ASDP Percepat Layanan, Antrean Ketapang–Gilimanuk Aman dan Tetap Bergerak - JPNN.COM
Foto: Dokumentasi ASDP

jpnn.com, BANYUWANGI - Lintasan Ketapang–Gilimanuk tetap bergerak dinamis di tengah menguatnya arus balik Lebaran 2026.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menempatkan percepatan layanan sebagai strategi utama untuk menjaga arus kendaraan tetap mengalir dan terkendali.

Wakil Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Yossianis Marciano menegaskan kunci utama pengendalian kepadatan bukan semata pada jumlah kapal, melainkan pada kecepatan layanan di setiap titik.

“Fokus kami adalah memastikan proses berjalan cepat dan berkesinambungan. Melalui pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB), kapal tidak berlama-lama di dermaga sehingga kendaraan dapat segera terlayani dan terus bergerak,” ujar Yossianis dalam keterangannya, Senin (30/3).

Untuk mendukung percepatan tersebut, waktu bongkar muat kapal terus dioptimalkan dengan rata-rata durasi sekitar 35 menit per siklus layanan.

Dengan durasi yang lebih singkat dan disiplin operasional yang terjaga, rotasi kapal dapat berlangsung lebih cepat sehingga kapasitas layanan meningkat secara signifikan.

Dia menambahkan dalam kondisi puncak, antrean merupakan hal yang tidak terhindarkan.

Namun, selama pergerakan tetap terjaga, waktu tunggu dapat ditekan secara signifikan.

ASDP menempatkan percepatan layanan sebagai strategi utama untuk menjaga arus kendaraan di lintasan Ketapang–Gilimanuk tetap mengalir dan terkendali

TAGS: Asdp, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ketapang-Gilimanuk, arus balik lebaran, Yossianis Marciano, ferizy 
