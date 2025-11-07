ASDP Perkuat Konektivitas Anambas, KMP Bahtera Nusantara 01 Resmi Layani Letung–Sedanau

jpnn.com, ANAMBAS - Laut biru Anambas menjadi saksi langkah baru pemerintah dalam membuka keterisolasian antar-pulau di Kepulauan Riau.

Pada Rabu (05/11), Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi meresmikan Pelabuhan Penyeberangan Letung dan Pelabuhan Penyeberangan Sedanau.

Peresmian ini sebuah momentum penting bagi peningkatan mobilitas masyarakat pesisir.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) turut hadir sebagai bagian dari misi besar memperkuat konektivitas dan memastikan layanan transportasi yang andal melalui pengoperasian kapal perintis KMP Bahtera Nusantara 01 yang akan melayani kedua pelabuhan tersebut.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan langkah ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang selama ini amat bergantung pada transportasi laut.

“Kami berupaya menyediakan mobilitas yang adil bagi seluruh masyarakat, tidak hanya di pusat-pusat pertumbuhan, tetapi juga di daerah terpencil yang membutuhkan pembukaan akses untuk berkembang,” ujar Heru dalam keterangannya, Jumat (7/11).