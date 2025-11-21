ASDP Salurkan Rp650 Juta Untuk Operasi Bibir Sumbing Ratusan Anak

jpnn.com, SEMARANG - PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP) melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kembali memberikan bantuan Operasi Bibir Sumbing dan Langit–Langit, dalam memperingati hari anak sedunia.

Berkolaborasi dengan Smile Train dan Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum, layanan bantuan diberikan kepada 100 anak penerima manfaat dengan total sumbangan senilai Rp650 juta di RS Panti Wilasa pada Kamis (20/11).

GM ASDP Cabang Surabaya Ronald Hutabarat menyampaikan program yang telah dilakukan sejak 2019 ini merupakan wujud komitmen nyata ASDP dalam memberikan kontribusi guna meningkatkan kualitas hidup anak di Indonesia.

“Hari anak sedunia merupakan momen bagi kita semua untuk kembali mengingat akan pentingnya komitmen kita dalam melindungi hak anak serta memastikan tumbuh kembang mereka berjalan dengan sehat dan bahagia," ujar Ronaldo.

Data dari Smile Train menunjukan bahwa hingga saat ini angka kelahiran bayi dengan penderita bibir sumbing dan langit – langit diperkirakan mencapai 9,000 per tahun yang tersebar di 38 Provinsi di seluruh pelosok Tanah Air Indonesia.

Tingginya angka ini menunjukan bahwa besarnya kebutuhan pelayanan yang tepat serta terjangkau bagi anak–anak yang mengalami kondisi terkait.

Adapun bantuan dana operasi ini bukan hanya sekedar program sosial, namun merupakan upaya berkelanjutan untuk membuka kesempatan anak–anak dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan harapan dan kepercayaan diri.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengatakan setiap anak dari 100 penerima akan menerima dana sebesar Rp6,5 juta dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp 650 juta.