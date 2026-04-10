Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

ASDP Sukses Kelola Mudik 2026, Survei Menunjukkan Kepuasan Publik Tinggi

Jumat, 10 April 2026 – 20:47 WIB
ASDP Sukses Kelola Mudik 2026, Survei Menunjukkan Kepuasan Publik Tinggi - JPNN.COM
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menunjukkan ketangguhan operasionalnya di tengah derasnya arus mobilitas masyarakat selama Angkutan Lebaran 2026.

jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menunjukkan ketangguhan operasionalnya di tengah derasnya arus mobilitas masyarakat selama Angkutan Lebaran 2026.

Lonjakan signifikan di berbagai lintasan tidak menjadi hambatan, melainkan momentum pembuktian bahwa layanan penyeberangan nasional mampu tetap berjalan lancar, aman, dan terkendali.

Keberhasilan ini selaras dengan pernyataan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang menegaskan seluruh moda transportasi—darat, kereta api, laut, dan udara—berjalan optimal.

Baca Juga:

ASDP Sukses Kelola Mudik 2026, Survei Menunjukkan Kepuasan Publik Tinggi

Menhub Dudy memastikan tidak terdapat kendala menonjol, baik pada arus mudik maupun arus balik tahun ini.

Capaian tersebut diperkuat oleh berbagai hasil survei independen.

Baca Juga:

Survei ITS mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,15 atau masuk kategori baik, meningkat 3,45 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Lembaga KedaiKOPI menunjukkan 88,8 persen responden merasa puas terhadap manajemen mudik pemerintah.

Sinergi antara ASDP, Kemenhub, TNI, Kepolisian, KSOP, BPTD, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas layanan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Asdp  PT ASDP Indonesia Ferry  mudik  kepuasan publik  Kemenhub  Survei  Heru Widodo 
BERITA ASDP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp