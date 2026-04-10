ASDP Sukses Kelola Mudik 2026, Survei Menunjukkan Kepuasan Publik Tinggi

Jumat, 10 April 2026 – 20:47 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) menunjukkan ketangguhan operasionalnya di tengah derasnya arus mobilitas masyarakat selama Angkutan Lebaran 2026.

Lonjakan signifikan di berbagai lintasan tidak menjadi hambatan, melainkan momentum pembuktian bahwa layanan penyeberangan nasional mampu tetap berjalan lancar, aman, dan terkendali.

Keberhasilan ini selaras dengan pernyataan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang menegaskan seluruh moda transportasi—darat, kereta api, laut, dan udara—berjalan optimal.

Menhub Dudy memastikan tidak terdapat kendala menonjol, baik pada arus mudik maupun arus balik tahun ini.

Capaian tersebut diperkuat oleh berbagai hasil survei independen.

Survei ITS mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 82,15 atau masuk kategori baik, meningkat 3,45 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Lembaga KedaiKOPI menunjukkan 88,8 persen responden merasa puas terhadap manajemen mudik pemerintah.