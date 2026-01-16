ASEAN Championship 2026: Gaya Santai Singapura Seusai Satu Grup dengan Timnas Indonesia

Jumat, 16 Januari 2026 – 18:17 WIB

jpnn.com - Singapura tak gentar menghadapi ASEAN Championship 2026 setelah tergabung satu grup dengan Timnas Indonesia.

Tim Negeri Singa berada di Grup A bersama Vietnam, Indonesia, Kamboja, serta pemenang babak play-off antara Brunei Darussalam atau Timor Leste.

Pelatih Singapura Gavin Lee mengungkapkan bahwa timnya tetap waspada terhadap seluruh lawan di Grup A.

Apalagi, mereka akan menghadapi Vietnam dan Indonesia yang dikenal sebagai kekuatan sepak bola Asia Tenggara saat ini.

"Ajang ASEAN Championship 2026 tentu tidak mudah setiap pertandingannya."

"Kami mencoba bermain sebagai satu tim dan target meraih kemenangan di setiap laga," ujar pria kelahiran 8 September 1990 itu.

Singapura merupakan pemilik empat gelar juara ajang yang dahulu bernama Piala Tiger dan AFF tersebut.

Negeri Singa mampu merengkuh trofi pada edisi 1998, 2004, 2007, dan 2012 dengan program naturalisasinya.